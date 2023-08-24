دوري روشن السعودي للمحترفين: النصر أمام الفتح والشباب في مواجهة ضمك

تقام المواجهة بين النصر والفتح في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالإحساء. يشارك النصر بالمواجهة وهو بالمركز الـ15، ولا يمتلك أي نقاط، في حين يحتل الفتح المركز الخامس، ولديه 4 نقاط.