دوري روشن السعودي للمحترفين: النصر أمام الفتح والشباب في مواجهة ضمك
تختتم غداً الجمعة مباريات الجولة الثالثة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تقام 4 مباريات على النحو التالي:
الفيحاء - الحزم
تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة. يدخل الفيحاء اللقاء وهو يمتلك 4 نقاط، ويحتل المركز السادس، فيما يأتي الحزم بالمركز الـ17، وليس لديه أي نقاط.
الشباب - ضمك
يقام اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض . يشارك الشباب بالمباراة وهو بالمركز الـ13، ولديه نقطة واحدة ، بينما يقع ضمك بالمركز الـ12، ويمتلك أيضاً نقطة واحدة.
التعاون - أبها
تنطلق المباراة بين التعاون وأبها أيضاً في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي التعاون ببريدة. يدخل التعاون المباراة وهو يمتلك 4 نقاط ، ويقع بالمركز السابع، بينما يأتي أبها بالمركز العاشر ولديه 3 نقاط.
النصر - الفتح
تقام المواجهة بين النصر والفتح في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالإحساء. يشارك النصر بالمواجهة وهو بالمركز الـ15، ولا يمتلك أي نقاط، في حين يحتل الفتح المركز الخامس، ولديه 4 نقاط.