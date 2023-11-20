لاعب الأهلي "رياض محرز" يتقدم قائمة صناع الفرص في دوري روشن

وحلّ المغربي فيصل فجر، لاعب الوحدة، في المرتبة الثانية لقائمة اللاعبين الأكثر صناعة للفرص بـ36 تمريرة، يليه الإسباني ألفارو ميدران لاعب التعاون بـ 34 تمريرة، وجاء النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا، قائد فريق الشباب في المرتبة الرابعة بـ 32 تمريرة.