لاعب الأهلي "رياض محرز" يتقدم قائمة صناع الفرص في دوري روشن

تصدر النجم الجزائري رياض محرز، لاعب نادي الأهلي، قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للفرص في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد مرور 13 جولة من المنافسة.
وكشف الحساب الرسمي لدوري روشن عبر منصة (إكس) عن قائمة تضم أربعة لاعبين هم الأكثر صناعة للفرص في الدوري حتى الآن .
وتقدم نجم مانشستر سيتي السابق والأهلي الحالي رياض محرز القائمة بفضل لمساته السحرية وتمريراته المتقنة بـ 43 تمريرة صانعة للفرص.
وحلّ المغربي فيصل فجر، لاعب الوحدة، في المرتبة الثانية لقائمة اللاعبين الأكثر صناعة للفرص بـ36 تمريرة، يليه الإسباني ألفارو ميدران لاعب التعاون بـ 34 تمريرة، وجاء النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا، قائد فريق الشباب في المرتبة الرابعة بـ 32 تمريرة.