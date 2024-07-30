التعاون يحصل على شهادة الكفاءة المالية

أعلن نادي التعاون، يوم الثلاثاء، حصوله على شهادة الكفاءة المالية، بعد الوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية، حتى تاريخ 30 أبريل 2024م، وفقاً لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.
وجاء في الشهادة، تشهد لجنة الكفاءة المالية للأندية بوزارة الرياضة، بأن نادي التعاون قد استوفى التزاماته المالية والتعاقدية، حسب النطاق المحدد، حتى تاريخ 30 أبريل 2024، وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.
وتمنح وزارة الرياضة، هذه الشهادة للأندية التي تستوفي الالتزامات المالية واجبة السداد عليها وهي: (ذمم دائنة "لاعبين" - ذمم دائنة "أندية رياضية" – ذمم دائنة "موظفين ومدربين" – رواتب لاعبين - رواتب موظفين ومدربين – ومستحقات قضايا صدر بها قرارات نهائية)، وتختص هذه البنود بنشاط كرة القدم فقط، شريطة عدم جدولة أي رواتب.