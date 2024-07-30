التعاون يحصل على شهادة الكفاءة المالية

وتمنح وزارة الرياضة، هذه الشهادة للأندية التي تستوفي الالتزامات المالية واجبة السداد عليها وهي: (ذمم دائنة "لاعبين" - ذمم دائنة "أندية رياضية" – ذمم دائنة "موظفين ومدربين" – رواتب لاعبين - رواتب موظفين ومدربين – ومستحقات قضايا صدر بها قرارات نهائية)، وتختص هذه البنود بنشاط كرة القدم فقط، شريطة عدم جدولة أي رواتب.