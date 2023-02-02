دوري روشن للمحترفين.. "الشباب" يخطف النقاط الثلاث بهدفين في مرمى "ضمك" ويعتلي الصدارة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تحقيق فوز ثمين على شقيقه ضمك، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 15 من دوري روشن للمحترفين، بفوز الشباب بهدفين لهدف.
أهداف المباراة جاء منها هدفا الشباب في شوط المباراة الأول عن طريق: سانتي مينا في الدقيقة 9، وكارلوس جونيور في الدقيقة 16، قبل أن يقلص عبدالعزيز مكين النتيجة بهدف لصالح فريقه ضمك في الدقيقة "90+1".
بتلك النتيجة يرفع الشباب رصيده للنقطة رقم 34، فيما توقّف رصيد ضمك عند النقطة رقم 21.