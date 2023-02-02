دوري روشن للمحترفين.. "الشباب" يخطف النقاط الثلاث بهدفين في مرمى "ضمك" ويعتلي الصدارة

أهداف المباراة جاء منها هدفا الشباب في شوط المباراة الأول عن طريق: سانتي مينا في الدقيقة 9، وكارلوس جونيور في الدقيقة 16، قبل أن يقلص عبدالعزيز مكين النتيجة بهدف لصالح فريقه ضمك في الدقيقة "90+1".