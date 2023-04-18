لاعب الهلال سالم الدوسري أكثر اللاعبين لعبًا في ديربي الرياض أمام النصر

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين عبر "تويتر"، عن أكثر اللاعبين لعبًا في ديربي الرياض، وأكثر المدربين تواجدًا.
واحتلّ المركز الأول سالم الدوسري لاعب الهلال؛ حيث خاض 20 مباراة أمام النصر طوال تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.
وجاء في المركز الثاني ياسر الشهراني، بالتساوى مع سلمان الفرج، وهما لاعبا الهلال اللذان خاض كلٌّ منهما 18 مباراة في ديربي الرياض.
ووقع رابعًا لاعب النصر السابق إبراهيم غالب، بـ15 مواجهة أمام الهلال، بالتساوي مع نجم الهلال السابق محمد الشلهوب.
في حين جاء الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال في صدارة أكثر المدربين تواجُدًا فى ديربى الرياض، لقيادة مباريات الهلال والنصر؛ حيث قاد 6 مباريات.
وجاء في المركز الثاني الأوروغوياني خورخي داسيلفا، والبرتغالي روي فيتوريا، مدربا النصر السابقان، بـ4 مواجهات لكلٍّ منهما.
ويستعدّ النصر لمواجهة غريمه الهلال في ديربي الجولة الـ25 من منافسات دوري روشن السعودي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الـ10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.