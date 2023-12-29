بهدف الوقت القاتل.. الأهلي يصيب الخليج في مقتل

قاد لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم "فرانك كيسيه" فريقه لعبور محطة الخليج بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الروماني "أستفان كوفاكس".