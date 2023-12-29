بهدف الوقت القاتل.. الأهلي يصيب الخليج في مقتل

قاد لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم "فرانك كيسيه" فريقه لعبور محطة الخليج بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الروماني "أستفان كوفاكس".
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، الذي شهد حضورًا لحارس الأهلي "إدوارد ميندي" في الذود عن مرماه في أكثر من كرة خطرة.
وفي الشوط الثاني جانب الصواب تسديدة لاعب الأهلي رياض محرز في الدقيقة الـ76.
وتحصل الأهلي على ركلة جزاء في الوقت القاتل (90+9)، أسكنها "فرانك كيسيه" داخل الشباك بهدوء.
وتألق حارس الأهلي "ميندي" مجددًا، وتصدى لكرة التعديل الخلجاوي في الدقيقة الـ90+11.
وبتلك النتيجة بلغ الأهلي النقطة الـ40 في المركز الثالث، والخليج 22 نقطة في المركز العاشر.