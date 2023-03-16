دوري روشن للمحترفين.. "الطائي" ينجو من كمين "الخليج" بهدف تعادل قاتل

نجا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي من الهزيمة أمام شقيقه الخليج، بهدف لمحترفه موسونا، في الوقت القاتل من المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بتعادل الفريقين بهدفين لكلٍّ منهما.
أهداف المباراة جاءت بأقدام: المحترف سوكول في الدقيقة 13، واللاعب حمد العبدان في الدقيقة "45+3" لصالح الخليج.
في شوط المباراة الثاني سجّل للطائي اللاعب فهد الجهني في الدقيقة 79، واللاعب موسونا في الدقيقة "90+3".
بتلك النتيجة يرفع الخليج رصيده من النقاط للنقطة رقم 17، كما رفع الطائي أيضًا رصيده من النقاط عند النقطة رقم 26.