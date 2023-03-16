دوري روشن للمحترفين.. "الطائي" ينجو من كمين "الخليج" بهدف تعادل قاتل

نجا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي من الهزيمة أمام شقيقه الخليج، بهدف لمحترفه موسونا، في الوقت القاتل من المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.