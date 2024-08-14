كاسترو مدرب النصر: نعمل على الاستعداد لمباراة الهلال الفريق لديه هجوم قوي

أبدى البرتغالي لويس كاسترو مدرب الفريق الكروي الأول بنادي النصر سعادته بعد فوز فريقه على نظيره التعاون بنصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.
ونجح النصر مساء اليوم في التأهل لنهائي الكأس بعد فوزه على التعاون بنتيجة (2/0)، ليواجه الهلال يوم السبت المقبل.
وقال كاسترو خلال مؤتمر صحفي: "نتائجنا في المعسكر التجريبي لم تكن جيدة ولم نظهر بشكل رائع، كانت لدينا بعض المشاكل".
وتابع المدرب البرتغالي: "المباراتان الأخيرتان أمام الهلال كانتا قويتين، وأرى أن الهلال يمتلك أفضلية وجود يوم إضافي، ولكن سنحاول أن نجهز فريقنا بشكل جيد".
واستطرد المدرب حديثه: "كنت أحاول أن لا يتلقى أي لاعب بطاقة حمراء، و بروزفيتش لم يحاول ضرب اللاعب، ومن المفترض أن يكون قرار الحكم في طرد بروزفيتش مختلفاً من وجهة نظري".
وصرح كاسترو أن الهلال لديه خط هجوم قوي، ودائماً ما يعتمد على العرضيات وهو ما يجبرنا على الدفاع أمامه".
وختم المدرب لقاءه قائلاً: "ستكون مباراتنا أمام الهلال لها حلول كبيرة، ولكن يجب علينا الآن الهدوء وإيصال طاقة إيجابية إلى اللاعبين".