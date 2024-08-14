كاسترو مدرب النصر: نعمل على الاستعداد لمباراة الهلال الفريق لديه هجوم قوي

واستطرد المدرب حديثه: "كنت أحاول أن لا يتلقى أي لاعب بطاقة حمراء، و بروزفيتش لم يحاول ضرب اللاعب، ومن المفترض أن يكون قرار الحكم في طرد بروزفيتش مختلفاً من وجهة نظري".