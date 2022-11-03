دوري روشن السعودي يكشف أبرز أرقام "أندريه كاريلو" لاعب "الهلال".. تعرف عليها

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن أبرز أرقام البيروفي أندريه كاريلو لاعب نادي الهلال في دوري المحترفين منذ انضمامه إلى الفريق.
وخاض "كاريلو" مع الهلال 107 مباراة في دوري المحترفين، سجل خلالها 18 هدفًا، ونجح في صناعة 20 هدفًا.
وصنع اللاعب البيروفي 159 فرصة هدف، كما استطاع صناعة 101 عرضيات صحيحة خلال الدوري السعودي.
وقام لاعب الهلال بتمرير 3894 كرة صحيحة، ونجح فى تحقيق 84.19 % دقة تمرير للكرة.
وأعلن نادي الهلال في أغسطس الماضي عن تجديد عقد "كاريلو"، لمدة موسم واحد بطلب من مدرب الفريق الأرجنتيني رامون دياز.
ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول الدوري بـ17 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن الاتحاد الذي جاء في المركز الثالث وبفارق 5 نقاط عن الشباب متصدر الدوري.