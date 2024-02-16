الإعلان عن رحيل كلينزمان من تدريب منتخب كوريا الجنوبية.. وبيتزي عن البحرين

وقال رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي تشونغ مونغ-جيو في مؤتمر صحافي لإعلان رحيل المدرب الألماني بعد أقل من عام على التعاقد معه: قرر الاتحاد الكوري لكرة القدم تغيير المدرب الوطني بعد دراسة متأنية.