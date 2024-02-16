الإعلان عن رحيل كلينزمان من تدريب منتخب كوريا الجنوبية.. وبيتزي عن البحرين

أعلن اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم يوم الجمعة رحيل المدرب الألماني لمنتخب بلاده يورغن كلينزمان، بعد الخروج من قبل نهائي كأس آسيا في قطر الأسبوع الماضي.
وقال رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي تشونغ مونغ-جيو في مؤتمر صحافي لإعلان رحيل المدرب الألماني بعد أقل من عام على التعاقد معه: قرر الاتحاد الكوري لكرة القدم تغيير المدرب الوطني بعد دراسة متأنية.
وأضاف تشونغ: فشل كلينزمان في إظهار القدرات الإدارية والقيادة المتوقعة من المدرب الوطني في مجالات التكتيكات والإدارة الشخصية ونهج العمل وغيرها من المجالات الضرورية لتحقيق القدرة التنافسية للمنتخب.
وأوضح: لم يرقَ نهج وتنافسية كلينزمان كمدرب إلى مستوى التوقعات، لذلك قررنا تغيير الإدارة قبل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
من جهته أوضح كلينزمان يوم الجمعة أن مهمته في كوريا كانت "رحلة مذهلة" وشكر لاعبيه في رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وخرجت كوريا، إحدى المنتخبات التي كانت مرشحة للفوز بكأس آسيا، من الدور قبل النهائي بخسارتها أمام الأردن 0-2.
وكان كلينزمان استلم مهمة تدريب المنتخب الكوري في فبراير 2023.
كما أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم إنهاء عقده مع المدرب الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي بالتراضي ببن الطرفين.
وخرج منتخب البحرين من دور الـ16 في كأس آسيا قطر 2023 بعد خسارته أمام اليابان 1-3.
وتعاقد الاتحاد البحريني مع بيتزي في يوليو الماضي، وقاد المنتخب في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، ففاز على اليمن 2-0 وخسر أمام الإمارات بالنتيجة عينها.