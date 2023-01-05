دوري روشن السعودي للمحترفين.. "الوحدة" يفجّرها ويطيح بـ "الشباب"

حقق فريق الوحدة الأول لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل بعدما تغلب على شقيقه الشباب في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.