دوري روشن السعودي للمحترفين.. "الوحدة" يفجّرها ويطيح بـ "الشباب"

حقق فريق الوحدة الأول لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل بعدما تغلب على شقيقه الشباب في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.
وانتهت مباراة الجولة 12 بين الفريقين ضمن مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الوحدة بهدفين لهدف.
أهداف المباراة جاءت عن طريق كارلوس جونيور في شوط المباراة الأول قبل أن يتعادل فيصل فجر للوحدة في الدقيقة 53 ويضيف هزاع الغامدي الهدف الثاني للفرسان في الدقيقة 64.
يُذكر أن المباراة شهدت حالة طرد للاعب الوحدة إسلام هوساوي في الدقيقة 93 كما ألغى حكم المباراة هدفًا للشباب في نهاية الوقت الأصلي.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الوحدة عند النقطة رقم 12 فيما توقف رصيد الشباب عند النقطة 25.