بعد 3 أعوام من ارتداء القميص الأبيض .. "الشامخ " يودع الشباب بهذه الكلمات

وقال الظهير الأيسر عبر حسابه الرسمي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، الخميس: "أكتب هذه الكلمات مغادرًا شيخ الأندية وقد تشرفت بتمثيله، عشت فيه حلوه ومُره، جماهير الليث الغالي شكرًا لكم على جميل دعمكم لي ووقفتكم معي كنت أطمح أن تكون لي بصمة، ولكن حالت الظروف عن ذلك، لقد كان لدعمكم لي شهامة، ولنقدكم البناء استفادة، ولعتبكم علي ميانة.. لن أنسى وقفتكم".