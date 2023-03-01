تتجدَّد الإثارة في الجولة 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين.. النصر للحفاظ على القمة وسط مزاحمة الثلاثي

وتستكمل لقاءات الجولة، يوم الجمعة القادم؛ حيث يستضيف فريق الخليج الذي يحلُّ بالمركز الرابع عشر، نظيرَه وصيف الترتيب فريق الاتحاد، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام. وفي الوقت ذاته يلعب صاحب المركز العاشر فريق الرائد، مع فريق الاتفاق الذي يحلُّ في المركز الثاني عشر، وذلك على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في بريدة. وفي مدينة الرياض يستضيف متصدِّر الترتيب فريق النصر، نظيرَه فريق الباطن متذيِّل الترتيب، وذلك على ملعب مرسول بارك في ختام لقاءات اليوم الثاني.