كأس العرب للناشئين 2022 .. منتخبا الجزائر واليمن يتأهلان إلى الدور نصف النهائي

تأهل منتخبا الجزائر واليمن إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي تقام في مدينة وهران الجزائرية وتستمر حتى يوم 8 سبتمبر الحالي.
وعلى ملعب مستغانم، حقق منتخب الجزائر فوزاً بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح أمام منتخب تونس، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.
تقدم منتخب الجزائر أولاً عن طريق اللاعب محمد عبدالمجيب، بينما تعادل منتخب تونس بواسطة اللاعب أكرم الطوبي قبل الاحتكام لركلات الترجيح.
وعلى ملعب مستغانم أيضاً، حقق منتخب اليمن فوزاً بهدف دون رد أمام منتخب السودان، سجله اللاعب أنور الطريقي من ركلة جزاء ليقود زملاءه إلى المربع الذهبي.
وتستكمل مرحلة دور الثمانية اليوم الجمعة بمباراتين، حيث تجمع الأولى بين منتخبي العراق والسعودية في الرابعة والنصف عصراً، والثانية بين منتخبي مصر والمغرب في الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، وذلك على ملعب مستغانم.
ومن المقرر أن تحصل المنتخبات المتأهلة إلى نصف النهائي على راحة سلبية يومي السبت والأحد، قبل مباراتي المربع الذهبي يوم الاثنين المقبل.