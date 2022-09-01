كأس العرب للناشئين 2022 .. منتخبا الجزائر واليمن يتأهلان إلى الدور نصف النهائي

وتستكمل مرحلة دور الثمانية اليوم الجمعة بمباراتين، حيث تجمع الأولى بين منتخبي العراق والسعودية في الرابعة والنصف عصراً، والثانية بين منتخبي مصر والمغرب في الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، وذلك على ملعب مستغانم.