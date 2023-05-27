أخضر الصالات يخسر مواجهة صربيا في ختام معسكره بالبوسنة

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، من نظيره منتخب صربيا بنتيجة 2-1، في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم (السبت)، في معسكره المقام حاليًا في دولة البوسنة والهرسك، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات في نسختها السابعة، وذلك في الفترة من 6 إلى 16 يونيو المقبل في مدينة جدة.