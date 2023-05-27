رياضة

أخضر الصالات يخسر مواجهة صربيا في ختام معسكره بالبوسنة

أخضر الصالات يخسر مواجهة صربيا في ختام معسكره بالبوسنة
سبق
سبق

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، من نظيره منتخب صربيا بنتيجة 2-1، في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم (السبت)، في معسكره المقام حاليًا في دولة البوسنة والهرسك، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات في نسختها السابعة، وذلك في الفترة من 6 إلى 16 يونيو المقبل في مدينة جدة.

وبذلك يختتم أخضر الصالات مبارياته الودية في معسكره الإعدادي الذي أقيم في دولة البوسنة والهرسك، وامتد إلى 8 أيام خاض خلاله ثلاث مباريات جمعته بمنتخبات ليبيا والبوسنة وصربيا.

يذكر أن مراسم قرعة بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات السابعة أسفرت عن وجود (أخضر الصالات) في المجموعة A بجانب منتخبات الجزائر وليبيا والسودان.

المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات

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