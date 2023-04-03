عودة المحترفين الأجانب تدعم صفوف الأهلي .. في موقعة الجبلين

ويستضيف الجبلين نظيره الأهلي، عند الساعة العاشرة مساءً، على أرض ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، حيث يسعى النادي الغربي إلى تخطي عقبة مستضيفه من أجل القفز نحو الصدارة (الثاني - 52 نقطة)، فيما يأمل الجبلين الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور والاقتراب أكثر من مربع الكبار (الثامن -33 نقطة).