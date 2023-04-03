عودة المحترفين الأجانب تدعم صفوف الأهلي .. في موقعة الجبلين

يحل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ضيفًا على نظيره الجبلين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
ويستضيف الجبلين نظيره الأهلي، عند الساعة العاشرة مساءً، على أرض ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، حيث يسعى النادي الغربي إلى تخطي عقبة مستضيفه من أجل القفز نحو الصدارة (الثاني - 52 نقطة)، فيما يأمل الجبلين الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور والاقتراب أكثر من مربع الكبار (الثامن -33 نقطة).
وسعى مدرب الأهلي "موسيماني" خلال الأيام الماضية إلى رفع المعدل اللياقي للاعبين بعد فترة توقف أيام "فيفا" ، كما اطمأن على جاهزية لاعبيه الأجانب، ( باستوس، ميليسي، هشام فايق، بودبوز، مودو بارو، والبرازيلي ماركوس أمارال) ، بعد الاطلاع على التقريرالطبي واللياقي الخاص بهم خلال فترة التوقف الماضية.