متوشحين بشعار "هي لنا دار".. الأخضر الأولمبي يعاود تدريباته

عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في كرواتيا والذي يمتد حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، ضمن مراحل الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.
وأدى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصتهم التدريبية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون تمارين استرجاعية.
ويواصل المنتخب السعودي، غدًا السبت تدريباته، استعدادًا لمواجهة منتخب مقدونيا الشمالية يوم الاثنين، ضمن الدورة الودية التي يستضيفها منتخب كرواتيا.