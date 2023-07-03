تحضيراً لمنافسات الموسم الجديد.. بعثة النصر إلى البرتغال

أقلعت طائرة بعثة فريق النصر الأول لكرة القدم إلى البرتغال، اليوم الإثنين.
وشملت البعثة الثلاثي العائد من الإعارة "مختار على، وعبدالفتاح آدم، وخالد الغنام"، بجانب الظهير محمد قاسم الذي أبعد الموسم الماضي عن الفريق بقرار فني.
وسيتم تقييم محمد قاسم خلال المعسكر من مدرب الفريق البرتغالي لويس كاسترو، بعد إعلان التعاقد معه رسمياً.
وغاب عن البعثة الحارس نواف العقيدي لتعرضه لوعكة صحية والمهاجم محمد مران لإجرائه عملية جراحية.
ويستمر معسكر النصر لمدة 17 يوماً، يخوض خلاله وديتين أمام سيلتا فيجو الإسباني يوم 17 من الشهر الجاري، وبنفيكا البرتغالي يوم 20 من نفس الشهر.