بعد الفوز على تايلاند.. أخضر الكريكيت يحقق لقبه الثاني

حقق المنتخب السعودي للكريكيت البطولة الرباعية المقامة في تايلاند، بعد فوزه على منتخب تايلاند اليوم الجمعة، بعد أن أظهر الفريق كفاءته ومهارته العالية، حيث كسر المنتخب رقمه الخاص في أكبر فوز للمنتخب بنظام 20 (اوفر) أمام منتخب بوتان في آخر مباريات دور المجموعات.
ويأتي لقب البطولة الرباعية هو الثاني في الأسبوع بعد تحقيق لقب كأس التحدي الآسيوي في بداية الأسبوع الجاري أمام منتخب كمبوديا يوم الأحد الماضي، والتي شهدت احتفاظ المنتخب بلقبه الذي حققه في 2023.
بعد البداية المثالية للموسم الجديد بتحقيق بطولتين متتاليتين، يستعد المنتخب السعودي للكريكيت للذهاب لماليزيا للمشاركة في دوري التحدي ضمن تصفيات كأس العالم 2027 م، والذي ينطلق نهاية الأسبوع القادم.