بعد الفوز على تايلاند.. أخضر الكريكيت يحقق لقبه الثاني

حقق المنتخب السعودي للكريكيت البطولة الرباعية المقامة في تايلاند، بعد فوزه على منتخب تايلاند اليوم الجمعة، بعد أن أظهر الفريق كفاءته ومهارته العالية، حيث كسر المنتخب رقمه الخاص في أكبر فوز للمنتخب بنظام 20 (اوفر) أمام منتخب بوتان في آخر مباريات دور المجموعات.