دوري روشن للمحترفين.. "الخليج" يواصل الانتفاضة ويحصد نقاط مواجهة "الاتفاق"

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج تحقيق النتائج الإيجابية؛ إذ حقق فوزًا مثيرًا على شقيقه الاتفاق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن مباريات الجولة الـ25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز الخليج بهدفين لهدف.
بداية الأهداف كانت للاتفاق عن طريق لاعبه محمد الكويكبي في الدقيقة الـ22 قبل أن يتعادل محترف الخليج اللاعب سوكول في الدقيقة الـ34، ثم يضيف فابيو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة الـ71.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الخليج عند النقطة رقم 23، فيما توقف رصيد الاتفاق عند النقطة رقم 30.