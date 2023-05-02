دوري روشن للمحترفين.. "الخليج" يواصل الانتفاضة ويحصد نقاط مواجهة "الاتفاق"

بداية الأهداف كانت للاتفاق عن طريق لاعبه محمد الكويكبي في الدقيقة الـ22 قبل أن يتعادل محترف الخليج اللاعب سوكول في الدقيقة الـ34، ثم يضيف فابيو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة الـ71.