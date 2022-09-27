غدًا.. "العسكر" يتحدث عن منصة "فرص".. و"الدوسري" عن الاستثمار في القطاع الرياضي

تُقيم وزارة الرياضة، غدًا الأربعاء، المؤتمر الصحفي الدوري للقطاع الرياضي، وذلك عند الساعة الثانية مساءً، بمقر الوزارة في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، بحضور عدد من مسؤولي القطاع الرياضي ووسائل الإعلام.
وسيشارك في هذا المؤتمر عبدالمجيد العسكر الوكيل المساعد للتخصيص والاستدامة المالية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الذي سيتحدث عن الفرص الاستثمارية التي تقدمها منصة "فرص"، فيما سيتطرق نايف الدوسري مستشار وكيل التخطيط الاستراتيجي والاستثمار بوزارة الرياضة، لكل ما يخص الاستثمار في القطاع الرياضي.