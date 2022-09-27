غدًا.. "العسكر" يتحدث عن منصة "فرص".. و"الدوسري" عن الاستثمار في القطاع الرياضي

تُقيم وزارة الرياضة، غدًا الأربعاء، المؤتمر الصحفي الدوري للقطاع الرياضي، وذلك عند الساعة الثانية مساءً، بمقر الوزارة في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، بحضور عدد من مسؤولي القطاع الرياضي ووسائل الإعلام.