إعلان شروط المشاركة في ماراثون كأس العلا للهجن

وبينت اللجنة أن الشروط تتضمن: أن يكون الهجان والمطية من نفس الدولة، وألا يقل عمر الهجان عن 18 عاماً، فضلاً عن التواجد بمنطقة الانطلاق للهجانة قبل ساعة واحدة على الأقل، كما يجب أن يلتزم الهجان بالزي الرياضي وأدوات السلامة التي تحددها اللجنة المنظمة.