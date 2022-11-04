اتحاد كرة القدم يرد على إعلامي ادعى اعتذاره عن دعوة تلقاها لحضور المونديال

وردت إدارة الإعلام والاتصال بالاتحاد السعودي لكرة القدم على هذا الادعاء بالقول إنه لم يتم توجيه دعوة خاصة للمذكور وإنما تم توجيه الدعوات لمسؤولي البرامج الرياضية تقديرًا لرسالتهم الإعلامية لترشيح من يرونه من ضيوف البرامج، حيث تلقت إدارة الإعلام عن طريق الإيميل ترشيح المحلل من خلال القناة التي يظهر فيها وتم التواصل هاتفيًا مع المرشحين، علمًا بأن الدعوات لا تشمل المصروف.