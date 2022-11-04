اتحاد كرة القدم يرد على إعلامي ادعى اعتذاره عن دعوة تلقاها لحضور المونديال

ردت إدارة الإعلام والاتصال بالاتحاد السعودي لكرة القدم على ادعاءات أحد المحللين الرياضيين بعد أن بين من خلال تغريدة أنه تلقى دعوة خاصة من اتحاد الكرة مغطاة التكاليف "سفر وسكن ومصروف" لحضور كأس العالم، وأنه اعتذر عن ذلك بحجة أنه مال عام، ولا يحق للإعلامي أخذه.
وردت إدارة الإعلام والاتصال بالاتحاد السعودي لكرة القدم على هذا الادعاء بالقول إنه لم يتم توجيه دعوة خاصة للمذكور وإنما تم توجيه الدعوات لمسؤولي البرامج الرياضية تقديرًا لرسالتهم الإعلامية لترشيح من يرونه من ضيوف البرامج، حيث تلقت إدارة الإعلام عن طريق الإيميل ترشيح المحلل من خلال القناة التي يظهر فيها وتم التواصل هاتفيًا مع المرشحين، علمًا بأن الدعوات لا تشمل المصروف.
وكان المحلل الرياضي قد دعا كل المؤسسات إلى الكف عن تقديم الدعوات المدفوعة، بصفتي إعلاميًا، مؤكدًا أنه سيرفضها.