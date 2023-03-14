في أول مشاركة لها في ميدان الملك عبد العزيز العالمي .. الخيالة السعودية "أمل بنت فيصل" تحل رابعًا

وأبدت الخيالة السعودية سعادتها بتحقيق المركز الرابع على صهوة الفرس «سانحة»، وذلك في أول مشاركة لها في ميدان الملك عبد العزيز العالمي، كأول خيالة سعودية في سباقات السرعة، مشيرة إلى أن حصولها على هذا المركز سوف يمنحها حافزًا كبيرًا للمواصلة في هذه البطولة، التي تحمل اسمًا عزيزًا على كل مواطنة ومواطن، ألا وهو المؤسس جلالة الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه -.