في أول مشاركة لها في ميدان الملك عبد العزيز العالمي .. الخيالة السعودية "أمل بنت فيصل" تحل رابعًا

في أول مشاركة لها في ميدان الملك عبدالعزيز العالمي، حققت الخيالة السعودية أمل بنت فيصل، المركز الرابع على صهوة الفرس «سانحة»، ضمن انطلاقة أشواط حفل كأس المؤسس، وذلك عقب حصولها على رخصة خيالة من نادي سباقات الخيل في 2022، كأول خيالة سعودية في سباقات السرعة.
وأبدت الخيالة السعودية سعادتها بتحقيق المركز الرابع على صهوة الفرس «سانحة»، وذلك في أول مشاركة لها في ميدان الملك عبد العزيز العالمي، كأول خيالة سعودية في سباقات السرعة، مشيرة إلى أن حصولها على هذا المركز سوف يمنحها حافزًا كبيرًا للمواصلة في هذه البطولة، التي تحمل اسمًا عزيزًا على كل مواطنة ومواطن، ألا وهو المؤسس جلالة الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه -.
يُذكر أن خيل الإنتاج المحلي، تنافست خلال هذا الأسبوع، ضمن حفل بطولة كأس المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - التي يصل مجموع جوائزها إلى 10 ملايين ريال، بواقع 5 ملايين لكل شوط.