بمجموع جوائز بلغ مليوني ريال.. ختام فعالية جيماثون ضمن موسم الجيمرز

أُقيم مساء أمس الخميس الحفل الختامي لفعالية جيماثون ضمن موسم الجيمرز - الحدث الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم – الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بالتعاون مع جامعة الفيصل التي احتضنت الفعالية على مدار أسبوع بمشاركة ما يقارب 1000 من شباب وشابات المملكة الموهوبين.