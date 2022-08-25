بمجموع جوائز بلغ مليوني ريال.. ختام فعالية جيماثون ضمن موسم الجيمرز

أُقيم مساء أمس الخميس الحفل الختامي لفعالية جيماثون ضمن موسم الجيمرز - الحدث الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم – الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بالتعاون مع جامعة الفيصل التي احتضنت الفعالية على مدار أسبوع بمشاركة ما يقارب 1000 من شباب وشابات المملكة الموهوبين.
وبحضور رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع، ووكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للوظائف المستقبلية المهندس فارس الصقعبي، والرئيس التنفيذي للموارد البشرية في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وقائد المسار التعليمي في موسم الجيمرز إبراهيم الشدي.
أُقيمت مراسم الحفل الختامي لفعالية جيماثون والتي شهدت تكريم ما يقارب 100 فائز وفائزة من المشاركين في 10 مسارات مختلفة، بالإضافة إلى 4 مشروعات خاصة وبمجموع جوائز مالية بلغت مليوني ريال سعودي.
جيماثون هي بطولة شبيهة لبطولات هاكاثون الشهيرة، وفيها يجتمع المطورون والمهتمون بتطوير الألعاب للتنافس على تطوير نموذج لعبة من الصفر، خلال أسبوع واحد فقط (18-24 أغسطس).
ويهدف لتمكين الأفراد من مختلف أنحاء العالم من خوض تجربة تعليمية إبداعية مشتركة من خلال الألعاب في بيئة حيوية وجاذبة. وشارك بها مجموعة من المطورين المحليين والإقليميين والدوليين والمصممين والفنانين لإنشاء أفضل الألعاب.
كما يستكشف الحدث الفريد من نوعه عملية التطوير، سواءً في الترميز، أو الاستكشاف السردي، والتصميم التكراري، وتطوير البرامج الذكية، والتعبير الفني.
وقال الدكتور محمد آل هيازع: "خلف كل عمل استثنائي فريق عظيم، وأشكر الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية على هذا الحدث المميز الذي أتاح الفرصة للطموحين والشغوفين في الألعاب الإلكترونية، كما أشكر جميع المشاركين من مختلف الأعمار والمراحل التعليمية ومجالات الحياة. وأبارك للفائزين، وآمل أن يستمر إبداعهم وحماسهم وأن يفتح فوزهم أبواب فرص كبيرة ليكونوا مصممي ألعاب ويصل إبداعهم للعالم أجمع".
وقال إبراهيم الشدي: "أشكر جميع من أسهم بإنجاح فعالية جيماثون وجميع المشاركين وأخص بالشكر لرئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع على شراكتهم في هذا الحدث المميز الذي يُعد نقطة انطلاقة للإنتاجية وصناعة الألعاب والمضي قُدمًا بمجتمع يصنع ألعابه الإلكترونية بنفسه.
وهذا ما يسعى له الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية من خلال مثل هذه المبادرات وخصوصًا في موسم الجيمرز. أهنئ جميع المشاركين على ما قدموه وأبارك للفائزين ونتمنى لهم جميعًا التوفيق في قادم أيامهم".