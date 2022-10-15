الفتح يواصل متاعب الرائد بهدف البريكان

واصل فريق الفتح صحوته محققًا فوزه الثاني تواليًا بعد أن ألحق الهزيمة الثالثة على التوالي بفريق الرائد بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن منافسات الجولة الـ8 لدوري روشن السعودي لموسم 2022/2023.