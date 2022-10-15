الفتح يواصل متاعب الرائد بهدف البريكان

واصل فريق الفتح صحوته محققًا فوزه الثاني تواليًا بعد أن ألحق الهزيمة الثالثة على التوالي بفريق الرائد بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن منافسات الجولة الـ8 لدوري روشن السعودي لموسم 2022/2023.
منح فراس البريكان التقدم مبكرًا للفتح بعد أن حوَّل عرضية مراد باتنا في شباك الحارس الروماني سيلفيو لونغ مسجلاً هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة العاشرة.
وقبل دخول الفريقين الاستراحة بثوان قليلة أشهر الحكم ممدوح آل شهدان البطاقة الحمراء للظهير الأيسر لفريق الفتح توفيق بوحيمد.
في الدقيقة الـ63 لاح الأمل للضيوف للعودة بالنتيجة حينما احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة الرائد، لكن الروماني ميتريتا أهدرها نتيجة تألق الحارس السويدي جاكوب رين في التصدي لها.
وبتلك النتيجة رفع الفتح رصيده إلى 12 نقطة بالمركز السابع، بينما تجمد رصيد الرائد عند 9 نقاط بالمركز العاشر.