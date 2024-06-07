مدافع برشلونة على رادار الاتحاد

كشفت تقارير إعلامية أن نادي اتحاد جدة أجرى اتصالًا مع إدارة نادي برشلونة من أجل الاستفسار عن إمكانية التعاقد مع مدافعه الفرنسي "جول كوندي" خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.
وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية: فإن نادي الاتحاد يبحث عن مدافع لتعزيز دفاعاته، ويرى أن الدولي الفرنسي سيمثل إضافة كبيرة للفريق.
وأشارت إلى أن نادي الاتحاد يرى أن الصفقة قد يكون مرحبًا بها في إدارة برشلونة، خاصة مع تواجد وفرة في مركزه في تشكيلة النادي الكتالوني، مع تواجد كلٍّ من: "رونالد أراوخو، وكريستنسن، وباوكوبارسي إينيغو مارتينيز"، إلى جانب هؤلاء يستعيد الفريق العائدين من الإعارة "إيريك غارسيا، وكليمان لينغليه"، وينتظر مشاركة "ميكا فاي" الذي سيبدأ الموسم التحضيري مع الفريق الأول.
الجدير ذكره أن نادي برشلونة يواجه صيفًا صعبًا من الناحية المالية مجدّدًا بعدما تأكد عدم قدرة إدارة الفريق الكتالوني على تسجيل 9 لاعبين في القوائم الأساسية للفريق الموسم المقبل.
يشار إلى أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا يرتبط بعقد مع وصيف الدوري الإسباني حتى عام 2027، وفي الوقت الحالي هو يركز مع منتخب فرنسا خلال استعداده للمشاركة في بطولة أوروبا "يورو 2024" قبل حسم قرار مستقبله.