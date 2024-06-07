مدافع برشلونة على رادار الاتحاد

وأشارت إلى أن نادي الاتحاد يرى أن الصفقة قد يكون مرحبًا بها في إدارة برشلونة، خاصة مع تواجد وفرة في مركزه في تشكيلة النادي الكتالوني، مع تواجد كلٍّ من: "رونالد أراوخو، وكريستنسن، وباوكوبارسي إينيغو مارتينيز"، إلى جانب هؤلاء يستعيد الفريق العائدين من الإعارة "إيريك غارسيا، وكليمان لينغليه"، وينتظر مشاركة "ميكا فاي" الذي سيبدأ الموسم التحضيري مع الفريق الأول.