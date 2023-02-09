"بن جلوي" يزور القرية الرياضية لأولمبياد باريس 2024

قام نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم الخميس بزيارة قرية الرياضيين في العاصمة الفرنسية باريس التي تستعد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين العام المقبل.
واطلّع "بن جلوي " خلال الزيارة التي رافقه فيها الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز بن أحمد باعشن، على التجهيزات ومقرات سكن الوفود والتي من المتوقع الانتهاء من بنائها في مارس 2024م.
وتشتمل القرية على مراكز طبية لخدمة الوفود المشاركة 24 ساعة يومياً، وتتسع لأكثر من 14 ألف رياضي ورياضية والوفود الإدارية والفنية خلال فترة الأولمبياد، وستوفر أكثر من 60 ألف وجبة يومياً؛ مع تجهيزها بشكل كامل لخدمة أكثر من 9 آلاف رياضي بارالمبي الذين سيتواجدون في دورة باريس البارالمبية مباشرة عقب نهاية الأولمبياد.
يذكر أن قرية الرياضيين، ستخصص للفرنسيين بداية من عام 2025م، حيث تتميز بتوفر 70 ملعب كرة قدم، وأكثر من 2800 وحدة سكنية، وفندق، ومدرستين جديدتين، و 6 مسطحات خضراء، ومناطق مخصصه للمشاة والدراجات، و 120 ألف متر مربع للمكاتب، ومبان تجارية تمتد على 3000م وتستقطب 6 آلاف موظف وموظفة.
وتأتي هذه الزيارة، للاستفادة من التجربة الفرنسية في استضافة الوفود المشاركة، خاصة وأن المملكة مقبلة على استضافة العديد من الدورات الكبرى، وأبرزها دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية (الرياض2023)، ودورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية السابعة (الرياض2025)، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية (تروجينا2029)، ودورة الألعاب الإسيوية (الرياض2034).