"بن جلوي" يزور القرية الرياضية لأولمبياد باريس 2024

يذكر أن قرية الرياضيين، ستخصص للفرنسيين بداية من عام 2025م، حيث تتميز بتوفر 70 ملعب كرة قدم، وأكثر من 2800 وحدة سكنية، وفندق، ومدرستين جديدتين، و 6 مسطحات خضراء، ومناطق مخصصه للمشاة والدراجات، و 120 ألف متر مربع للمكاتب، ومبان تجارية تمتد على 3000م وتستقطب 6 آلاف موظف وموظفة.