بمشاركة الحربي.. الشباب يواصل التحضير لمواجهة الفيحاء

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تدريبه الرئيسي مساء أمس الجمعة على ملعبه استعدادًا لمواجهة الفيحاء يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.