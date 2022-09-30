بمشاركة الحربي.. الشباب يواصل التحضير لمواجهة الفيحاء

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تدريبه الرئيسي مساء أمس الجمعة على ملعبه استعدادًا لمواجهة الفيحاء يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
بدأت الحصة التدريبية بمحاضرة فنية عبر الفيديو، ثم أجرى الفريق تمارين إحماء بإشراف مدرب اللياقة، بعدها طبَّق المدرب الإسباني فيسنتي مورينيو عددًا من الجمل الفنية التي سينتهجها في المباراة.
وقد شارك اللاعب متعب الحربي في التدريبات الجماعية بعد إكمال برنامجه التأهيلي. وشهدت التدريبات حضور ومتابعة رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان.