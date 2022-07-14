بدء توافد المنتخبات المشاركة في كأس العرب تحت 20 عامًا بمدينة أبها

ومن المقرر أن تصل منتخبات المغرب وفلسطين وموريتانيا يوم الأحد المقبل، بينما تصل منتخبات مصر وعمان والأردن والإمارات على مدار يوم الاثنين، فيما يصل منتخب تونس إلى مقر إقامته يوم 20 يوليو الحالي.