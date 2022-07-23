الوحدة يدشن تدريباته بمعسكره الخارجي بإسبانيا على فترتَيْن

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة اليوم السبت تدريباته بمعسكره الخارجي بمدينة مورسيه الإسبانية تحت قيادة المدرب البوسني برونو أكرابوفيتش.
وأدى اللاعبون المران على فترتَيْن، صباحية اختصت بتمارين الجيم وتقوية العضلات، ومسائية اشتملت على الجوانب الفنية.
وشهد المران ارتفاع الروح المعنوية لجميع اللاعبين، وتسابقوا في إظهار قدراتهم المهارية والفنية أمام الجهاز الفني.
الجدير بالذكر أن معسكر الفريق الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين السعودي يستمر حتى 15 أغسطس، ويتخلله 6 مباريات تجريبية، أمام إف سي لا جواجيرا، ثم ملقا إنتر سيتي إف سي، ثم إف سي هرقل، ثم ليفانتي الإسباني، قبل أن يلاقي الشباب يوم الـ10 من الشهر المقبل، فيما يختتم تجاربه أمام ريال مايوركا، قبل العودة إلى مكة في المرحلة الثالثة (الأخيرة) قبل انطلاق الدوري.