الوحدة يدشن تدريباته بمعسكره الخارجي بإسبانيا على فترتَيْن

الجدير بالذكر أن معسكر الفريق الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين السعودي يستمر حتى 15 أغسطس، ويتخلله 6 مباريات تجريبية، أمام إف سي لا جواجيرا، ثم ملقا إنتر سيتي إف سي، ثم إف سي هرقل، ثم ليفانتي الإسباني، قبل أن يلاقي الشباب يوم الـ10 من الشهر المقبل، فيما يختتم تجاربه أمام ريال مايوركا، قبل العودة إلى مكة في المرحلة الثالثة (الأخيرة) قبل انطلاق الدوري.