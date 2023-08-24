لمدة 5 أعوام بدءًا من نوفمبر المقبل.. جدة تستضيف نهائيات الجولة العالمية للتنس

وستحتضن ملاعب التنس في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "النهائيات"، بمشاركة أفضل ثمانية لاعبين في العالم تحت 21 عامًا؛ حيث تعدّ هذه النسخة السادسة للنهائيات بعد خمس نسخ ناجحة من البطولة في إيطاليا "ميلانو"، شارك خلالها تسعة من 10 لاعبين حاليين في التصنيف العالمي، يتقدمهم ستيفانوس تسيتسيباس، ويانيك سينر، وكارلوس ألكاراز، وهو ما جعل من هذه البطولة نقطة انطلاق نحو النجومية.