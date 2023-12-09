غرفة الـ"VAR" أوقفت المباراة.. الأهلي يخذل جماهيره بتعادل سلبي أمام الرائد

سقط فريق الأهلي الأول لكرة القدم في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه الرائد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، في ختام الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الروسي " كيريل".
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، بالرغم من محاولات الأهلي لإحراز هدف السبق، لكن تسديدات فراس البريكان ورياض محرز جانبها الصواب.
وفي الدقيقة الـ35 أضاع كريم البركاوي فرصة التقدم لفريقه الرائد.
ومع مطلع الشوط الثاني توقف اللعب بسبب إشكالية في غرفة تقنية الفيديو والتواصل مع حكم المباراة؛ لذا منح الأخير 15 دقيقة وقتًا بدلاً من الضائع، لكن النتيجة لم تتغير.
وبتلك النتيجة بلغ الأهلي النقطة الـ31؛ وبقي في المركز الثالث، فيما قفز الرائد للمركز الـ15 برصيد 13 نقطة.