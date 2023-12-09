غرفة الـ"VAR" أوقفت المباراة.. الأهلي يخذل جماهيره بتعادل سلبي أمام الرائد

سقط فريق الأهلي الأول لكرة القدم في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه الرائد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، في ختام الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الروسي " كيريل".