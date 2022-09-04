تحضيراً لتصفيات كأس آسيا.. المحمدي يستدعي 26 لاعباً لقائمة الأخضر الشاب

واستدعى المدير الفني صالح المحمدي 26 لاعباً للالتحاق بالمعسكر أسماؤهم على النحو التالي: أسامة المرمش، حامد الشنقيطي، تركي بالجوش، محمد الدوسري، محمد سليمان، سويلم المنهالي، محمد برناوي، سليمان هزازي، سالم النجدي، أحمد الجليدان، وليد عياش، عبدالمجيد العنزي، عبدالملك العييري، فيصل الصبياني، عباس الحسن، عبدالله الزيد، عبدالله العنزي، ثامر الشهراني، ياسين الزبيدي، مصعب الجوير، محمد المري، عبدالعزيز العليوة، يزيد جوشان، عبدالله رديف، صالح الرحماني، مشاري النمر.