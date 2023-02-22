اتحاد البلياردو يطلق "جولة التأسيس" على أولى جولاته في الدوري الممتاز والأولى للأندية

أعلن الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر عن إطلاق مسمى "جولة يوم التأسيس" على الجولة الأولى من الدوري الممتاز للأندية للبلياردو الذي تنطلق منافساته للموسم الرياضي 2023 غدًا الخميس، بإقامة 6 مواجهات بمشاركة 12 ناديًا تم توزيعها على مجموعتين، ضمّت المجموعة الأولى أندية: "الهلال، الاتفاق، القادسية، الفتح، مضر، الزلفي"، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية: "الأهلي، الاتحاد، الشباب، ضمك، وج، القلعة".