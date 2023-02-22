اتحاد البلياردو يطلق "جولة التأسيس" على أولى جولاته في الدوري الممتاز والأولى للأندية

أعلن الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر عن إطلاق مسمى "جولة يوم التأسيس" على الجولة الأولى من الدوري الممتاز للأندية للبلياردو الذي تنطلق منافساته للموسم الرياضي 2023 غدًا الخميس، بإقامة 6 مواجهات بمشاركة 12 ناديًا تم توزيعها على مجموعتين، ضمّت المجموعة الأولى أندية: "الهلال، الاتفاق، القادسية، الفتح، مضر، الزلفي"، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية: "الأهلي، الاتحاد، الشباب، ضمك، وج، القلعة".
وسيتم إطلاق مسمى جولة التأسيس على الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى للأندية للبلياردو، وتنطلق منافسات الموسم الجديد بعد غدٍ الجمعة بإقامة 4 مواجهات بمشاركة 8 أندية هي: "الوحدة، الشعلة، الصقور، حبونا، التهامي، الفرع، قفار، العربي".
وأكد رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري أن يوم التأسيس مناسبة وطنية محل فخر واعتزاز لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض التي تنعم بالاستقرار والأمن بفضل الله، ثم بجهود وتضحيات قدّمها الرجال الأوفياء مرورًا بالدولة السعودية الثانية، ووصولًا إلى توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود موحد المملكة العربية السعودية، لتبدأ مرحلة عظيمة وطور جديد من البناء والتطور والرقي، حتى أصبحت دولة حديثة تضاهي في حضارتها ونهضتها كثيرًا من البلدان والدول المتقدمة.
وقال: في المجال الرياضي نحتفي بهذه المناسبة من خلال إطلاق مسمى التأسيس على الجولة الأولى للدوري الممتاز للأندية، وكذلك الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى للأندية التي ستقام في نفس ذكرى يوم التأسيس، وسيتم الاحتفاء قبل المباريات من خلال إقامة بعض الفعاليات التعبيرية عن هذه المناسبة الوطنية.