خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون لمخالفة القواعد المالية للدوري الإنجليزي

وأضافت الرابطة: خلصت اللجنة إلى أن الحسابات الخاصة بإيفرتون خلال الفترة المذكورة كشفت عن خسائر بقيمة 124.5 مليون جنيه إسترليني (154.70 مليون دولار)، ما يعني أنها تتجاوز المبلغ المسموح به وهو 105 ملايين جنيه إسترليني.