برباعية.. الزعيم يخطف كأس الدرعية بـ"ريمونتادا" تاريخية.. الهلال أمام النصر "سوبر"

نجح فريق الهلال الأول لكرة القدم في افتتاح موسمه الجديد بتحقيق بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي؛ وذلك بعد أن تغلب على الهلال في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة بأبها.