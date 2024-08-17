برباعية.. الزعيم يخطف كأس الدرعية بـ"ريمونتادا" تاريخية.. الهلال أمام النصر "سوبر"

نجح فريق الهلال الأول لكرة القدم في افتتاح موسمه الجديد بتحقيق بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي؛ وذلك بعد أن تغلب على الهلال في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة بأبها.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الهلال بأربعة أهداف لهدف؛ ليُتوَّج بلقب السوبر السعودي.
وكان النصر البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه رونالدو قبل نهاية الشوط الأول للمباراة في الدقيقة الـ44.
وفي شوط المباراة الثاني نجح فريق الهلال في العودة للمباراة عن طريق سافيتش في الدقيقة الـ55 قبل أن يتعملق ميتروفيتش ويسجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتَيْن الـ63 والـ69، قبل أن يختتم مالكوم الأهداف بالهدف الرابع في الدقيقة الـ72.