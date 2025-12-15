"نواف بوشل": تفاصيل صغيرة حسمت خسارتنا أمام الأردن وسنعوّض الجماهير في القادم

أعرب لاعب المنتخب السعودي نواف بوشل عن حزنه لخروج "الأخضر" من بطولة كأس العرب، مؤكدًا أن الحظ لم يحالف المنتخب رغم قوة المباراة، وأن التفاصيل الصغيرة كانت السبب وراء الخسارة.
وقال بوشل في تصريح لقنوات الكأس عقب اللقاء: "الحمد لله على كل حال، هاردلك للجماهير السعودية، ومبروك لأشقائنا في المنتخب الأردني. كانت مباراة كبيرة، لكن تفاصيل صغيرة أدّت إلى خسارتنا، وقد تفوّق اللاعبون الأردنيون في استغلالها، وإن شاء الله نُعوّض جماهيرنا في البطولات القادمة".
وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد ودّع بطولة كأس العرب من الدور نصف النهائي، عقب خسارته أمام شقيقه المنتخب الأردني بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الإثنين على ملعب البيت بمدينة الخور، بقيادة الحكم الباراغوياني خوان غابرييل بينيتيز.