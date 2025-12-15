"نواف بوشل": تفاصيل صغيرة حسمت خسارتنا أمام الأردن وسنعوّض الجماهير في القادم

وقال بوشل في تصريح لقنوات الكأس عقب اللقاء: "الحمد لله على كل حال، هاردلك للجماهير السعودية، ومبروك لأشقائنا في المنتخب الأردني. كانت مباراة كبيرة، لكن تفاصيل صغيرة أدّت إلى خسارتنا، وقد تفوّق اللاعبون الأردنيون في استغلالها، وإن شاء الله نُعوّض جماهيرنا في البطولات القادمة".