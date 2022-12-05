على هامش أعمال المنتدى الإقليمي الآسيوي.. الرياض تروّج لأسياد هانغتشو الصينية

أقيم اليوم الاثنين في المجمع الأولمبي بمدينة الرياض، سباق (FunRun) الترويجي لأسياد هانغتشو الصينية التي تقام عام 2023م، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني للمنتدى الإقليمي للمجلس الأولمبي الآسيوي الذي تستضيفه اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للمرة الأولى في تاريخها، وينظمه المجلس الأولمبي الآسيوي، بمشاركة 45 لجنة أولمبية آسيوية وعدد من قيادات اللجنة الأولمبية الدولية ويستمر حتى يوم بعد غد الأربعاء.
وشهد السباق، مشاركة إدوارد كنزنتن مسؤول التضامن الأولمبي باللجنة الأولمبية الدولية عن قارة آسيا، وماو قن هونغ أمين عام اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية هانغتشو 2022م، ووفد دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية (بانكوك2023)، ووفد اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024م، بحضور ممثلي اللجان الأولمبية الوطنية في قارة آسيا.
وناقش المنتدى الذي أقيم صباح اليوم الاثنين وأمس الأحد، لممثلي اللجان الأولمبية الوطنية في جنوب وغرب ووسط قارة آسيا؛ مستجدات الدورات الآسيوية والأولمبية، وأبرزها دورة هانغتشو التي تقام خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى الثامن من أكتوبر 2023م، ودورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية المقرر إقامتها بتايلاند في نوفمبر من العام 2023م.
وتتواصل أعمال المنتدى، غداً وبعد غدٍ الأربعاء، بإقامة ورشة عمل لممثلي شرق آسيا، لمناقشة مستجدات الدورات الآسيوية والأولمبية المقبلة.