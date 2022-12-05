على هامش أعمال المنتدى الإقليمي الآسيوي.. الرياض تروّج لأسياد هانغتشو الصينية

أقيم اليوم الاثنين في المجمع الأولمبي بمدينة الرياض، سباق (FunRun) الترويجي لأسياد هانغتشو الصينية التي تقام عام 2023م، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني للمنتدى الإقليمي للمجلس الأولمبي الآسيوي الذي تستضيفه اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للمرة الأولى في تاريخها، وينظمه المجلس الأولمبي الآسيوي، بمشاركة 45 لجنة أولمبية آسيوية وعدد من قيادات اللجنة الأولمبية الدولية ويستمر حتى يوم بعد غد الأربعاء.