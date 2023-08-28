مدرب الأخضر "مانشيني": تواجد نجوم عالميين في الدوري السعودي جعلني لا أتردد في قبول تدريب المنتخب

ووفقاَ لصحيفة" الرياضية " بين مانشيني أنه لن يجد أي مشكلة في اختيار قائمة المنتخب رغم قلة مشاركة اللاعبين السعوديين، مؤكداً على أنه مر بالأمر ذاته مع المنتخب الإيطالي أيضًا، مع اعتماد أندية بلاده الكبرى على المحترفين الأجانب، مع قلة من اللاعبين الإيطاليين.