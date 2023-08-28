مدرب الأخضر "مانشيني": تواجد نجوم عالميين في الدوري السعودي جعلني لا أتردد في قبول تدريب المنتخب

قال مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الإيطالي "روبرتو مانشيني" إن الدوري السعودي يشهد متابعة عالمية وانتشارًا كبيرًا، نظراً لتواجد لاعبين عالميين في الدوري السعودي، لذا لم أتردد في قبول العرض السعودي لتدريب الأخضر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب الإيطالي "مانشيني"، اليوم الاثنين، بعد إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، تعيينه مدرباً للمنتخب الأول حتى 2027، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد، والذي قاد الأخضر في مونديال قطر 2022.
وقدم "مانشني" الشكر لاتحاد القدم السعودي قائلاً: «أشكر ياسر المسحل، رئيس الاتحاد القدم على اختياره لي من أجل تولي قيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وأنا فخور بتدريب الأخضر ولم أتردد في قبول العرض المقدم».
وتابع مانشيني: «الأيام المقبلة ستكون مهمة بالنسبة لي من أجل رؤية اللاعبين بشكل أكبر على أرض الواقع، بعد أن شاهدت العديد من المباريات للأندية في الدوري الفترة الماضية».
ووفقاَ لصحيفة" الرياضية " بين مانشيني أنه لن يجد أي مشكلة في اختيار قائمة المنتخب رغم قلة مشاركة اللاعبين السعوديين، مؤكداً على أنه مر بالأمر ذاته مع المنتخب الإيطالي أيضًا، مع اعتماد أندية بلاده الكبرى على المحترفين الأجانب، مع قلة من اللاعبين الإيطاليين.