"كريستيانو رونالدو" بتغريدة باللغة العربية: "النصر بمن حضر"

شهدت مواجهة فريق النصر الأول لكرة القدم ونظيره الاتفاق مساء اليوم الاثنين، في ختام الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين، غياب لاعب النصر النجم "كريستيانو رونالدو" بداعي الإصابة التي لحقت به في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وحقق الأصفر لقبها لأول مرة في تاريخه من أمام الغريم التقليدي الهلال، كما حصد "رونالدو" جائزة هداف البطولة برصيد 6 أهداف.