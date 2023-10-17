طرح الدفعة الثانية من تذاكر بطولة كأس العالم للأندية 2023.. غداً عند الواحدة ظهراً

تقرر أن تطرح عند الواحدة ظهر يوم غد الأربعاء، الدفعة الثانية من تذاكر بطولة كأس العالم للأندية 2023.
وانطلقت يوم 26 سبتمبر الماضي المرحلة الأولى من بيع تذاكر بطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023 والتي تحتضنها جدة خلال الفترة من 12-22 ديسمبر المقبل بمشاركة 7 أندية.
وتشارك في هذه النسخة أندية: الاتحاد السعودي، الأهلي المصري، أوكلاند سيتي النيوزلندي، كلوب ليون المكسيكي، مانشستر سيتي الإنجليزي، أوراوا ريد دياموندز الياباني بالإضافة إلى البطل المنتظر لنسخة عام 2023 من بطولة كوبا ليبرتادوريس.
وانتهت الدفعة الأولى من التذاكر التي تم طرحها أمس والتي بلغت 44,457 تذكرة حيث وصل متوسط الانتظار على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أكثر من 500 ألف شخص.