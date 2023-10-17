طرح الدفعة الثانية من تذاكر بطولة كأس العالم للأندية 2023.. غداً عند الواحدة ظهراً

وتشارك في هذه النسخة أندية: الاتحاد السعودي، الأهلي المصري، أوكلاند سيتي النيوزلندي، كلوب ليون المكسيكي، مانشستر سيتي الإنجليزي، أوراوا ريد دياموندز الياباني بالإضافة إلى البطل المنتظر لنسخة عام 2023 من بطولة كوبا ليبرتادوريس.