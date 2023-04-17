دوري روشن للمحترفين.. هل يتسبب "الهلال" في إنهاء آمال "النصر" في السير نحو اللقب؟

يترقَّب عشاق الكرة السعودية والعربية ديربي الجنون بين الهلال والنصر مساء اليوم الثلاثاء؛ لما للمباراة من أهمية بالغة في تحديد شكل المنافسة.
المباراة تُقام في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، ضمن المرحلة الـ25 من دوري روشن للمحترفين.
يعاني الفريقان سوء النتائج؛ إذ تعثَّر النصر مؤخرًا أمام الفيحاء؛ ما استدعى إقالة مدربه الفرنسي رودي غارسيا.
الهلال هو الآخر تدهورت نتائجه، وابتعد بنسبة كبيرة عن المنافسة على لقب الدوري الذي يحمل لقبه من الموسم الماضي.
فوز الهلال على النصر أو التعادل معه سيعني نسبيًّا ابتعاد النصر هو الآخر في ظل صراعه الشرس مع الاتحاد على الصدارة.
ويحتل الهلال المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 53 نقطة.