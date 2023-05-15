نونو سانتو مدرب "الاتحاد" يطلب فسخ تعاقده مع النادي بالتراضي

كشف الصحفي الإيطالي "رودي غاليتى"، عن طلب البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد، إنهاء عقده مع إدارة النادي، حيث يعمل وكيله على فسخ الاتفاق بالتراضي بعد نهاية الموسم.
وأفاد "غاليتي" الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت"، أن "سانتو" اتخذ هذا القرار، في ظل اهتمام العديد من الأندية بالتوقيع معه، ويريد مدرب "الاتحاد" انتهاز هذه الفرصة.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أيضًا عن دخول "سانتو" ضمن المرشحين لتدريب العديد من الأندية الإنجليزية؛ مثل نادي تشيلسي، ليدز يونايتد، ولفرهامبتون، كريستال بالاس، تيغريس أونال المكسيكي.
وتعاقدت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في يوليو الماضي رسمياً مع "سانتو" صاحب الـ49 عامًا، لمدة عامين، خلفًا للمدرب الرومانى كوزمين كونترا.
وحقق نادي "الاتحاد" بقيادة "سانتو"، كأس السوبر السعودي لأول مرة في تاريخه، كما يحتل حاليًا صدارة الدوري السعودي برصيد 62 نقطة.