نونو سانتو مدرب "الاتحاد" يطلب فسخ تعاقده مع النادي بالتراضي

وأفاد "غاليتي" الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت"، أن "سانتو" اتخذ هذا القرار، في ظل اهتمام العديد من الأندية بالتوقيع معه، ويريد مدرب "الاتحاد" انتهاز هذه الفرصة.