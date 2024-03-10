"سون" مهاجم توتنهام على رادار أندية الدوري السعودي

ويعد سون هيونج مين؛ صاحب الـ31 عاماً، أحد أكبر الأسماء في كرة القدم الإنجليزية، وانضم إلى صفوف توتنهام هوتسبير في أغسطس 2015، قادماً من باير ليفركوزن.