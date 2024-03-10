"سون" مهاجم توتنهام على رادار أندية الدوري السعودي

لا تزال أندية الدوري السعودي للمحترفين مهتمة بالتعاقد مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين؛ مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بالصيف المقبل.
وسبق أن أبدى مسؤولو نادي الاتحاد اهتمامهم بالتعاقد مع مهاجم توتنهام هوتسبير، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد، وفقاً لتقارير صحفية.
وبحسبما أفاد به الصحفي التركي "أكرم كونور"؛ فإنه على الرغم من الاهتمام السعودي باللاعب إلا أن توتنهام متمسكٌ به، ويجري محادثات متقدمة لتمديد عقد سون هيونج مين.
ويعد سون هيونج مين؛ صاحب الـ31 عاماً، أحد أكبر الأسماء في كرة القدم الإنجليزية، وانضم إلى صفوف توتنهام هوتسبير في أغسطس 2015، قادماً من باير ليفركوزن.