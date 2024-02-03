"ميخا زايتس" لاعب فنربخشة التركي على رادار أندية سعودية

وأشارت ذات الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يقبل زايتس العروض المقدمة من السعودية، خاصة وأن موسم الانتقالات في أوروبا قد انتهى دون أن يحصل اللاعب على فرصة للعب بأحد أندية أوروبا.