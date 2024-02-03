"ميخا زايتس" لاعب فنربخشة التركي على رادار أندية سعودية

يمتلك السلوفيني ميخا زايتس، لاعب وسط فنربخشة التركي العديد من العروض السعودية للتعاقد معه خلال الموسم المقبل؛ وفقًا لتقارير صحفية.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "fotomac" التركية: فإنّ اللاعب السلوفيني الذي لا يعتبره مدرب فنربخشة إسماعيل كارتال ضمن تشكيلة الفريق هذا الموسم، تلقّى عدة عروض سعودية.
وأشارت ذات الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يقبل زايتس العروض المقدمة من السعودية، خاصة وأن موسم الانتقالات في أوروبا قد انتهى دون أن يحصل اللاعب على فرصة للعب بأحد أندية أوروبا.
وانضمّ "ميخا زايتس" لاعب خط الوسط إلى صفوف فنربخشة في يناير 2019 قادمًا من إمبولي فى صفقة قدرت بحوالي 4 ملايين يورو، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو "3.80" ملايين يورو.
وسبق للاعب السلوفيني اللعب للعديد من الأندية؛ أبرزها جنوة الإيطالي.