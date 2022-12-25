في الجولة العاشرة من دوري روشن.. الاتفاق يداوي جراحه بنقاط الخليج

نجح فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، في استعادة نغمة الانتصارات بعد أن غاب عنها في الجولتين الأخيرتين عقب تغلبه على ضيفه الخليج بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام لحساب مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
يدين أصحاب الضيافة بالفضل إلى اللاعب علي هزازي صاحب هدف الانتصار الوحيد والذي سجله بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس البرازيلي دوغلاس فريدريك في الدقيقة الأولى من زمن الشوط الثاني.
بتلك النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع بينما تجمد رصيد الخليج عند 4 نقاط بالمركز الرابع عشر.