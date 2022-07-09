شركة "وسط جدة للتطوير" تهنئ ناديي الاتحاد والأهلي على إنجازات موسم 2021 / 2022

هنأت شركة "وسط جدة للتطوير" ، اليوم السبت، والراعي الرسمي لناديي الأهلي والاتحاد، بالإنجازات التي حققها الناديان خلال الموسم الماضي في مختلف الرياضات والبطولات المحلية والدولية خلال منافسات الموسم الرياضي 2021-2022.
ونشرت شركة "وسط جدة للتطوير"، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، تهنئتها للنادي الأهلي عبر تغريدة بثتها عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" قالت فيها: "يسر شركة وسط جدة للتطوير، تهنئة الشريك الإستراتيجي النادي الأهلي، بإنجازاته وتحقيقه 38 بطولة في مختلف الرياضات والبطولات المحلية والدولية على مدار موسم 2021 / 2022".
كما باركت شركة "وسط جدة للتطوير" إنجازات نادي الاتحاد عبر تغريدة أخرى جاء فيها: "يسر شركة وسط جدة للتطوير تهنئة الشريك الإستراتيجي نادي الاتحاد بإنجازاته وتحقيقه 43 بطولة في مختلف الرياضات والبطولات المحلية والدولية".
يُشار إلى أن شركة "وسط جدة للتطوير، أعلنت في فبراير الماضي عن توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع ناديي الأهلي والاتحاد، لتكون بموجبهما شريكًا استراتيجيًا للناديين في عقد يمتد لمدة 20 عامًا من عام 2022م إلـى 2042م مقابـل 100 مليون ريال سنويًا لكل نادٍ، مع إمكانية مراجعة قيمة اتفاقية الشراكة كل 5 أعـوام.