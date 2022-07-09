شركة "وسط جدة للتطوير" تهنئ ناديي الاتحاد والأهلي على إنجازات موسم 2021 / 2022

يُشار إلى أن شركة "وسط جدة للتطوير، أعلنت في فبراير الماضي عن توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع ناديي الأهلي والاتحاد، لتكون بموجبهما شريكًا استراتيجيًا للناديين في عقد يمتد لمدة 20 عامًا من عام 2022م إلـى 2042م مقابـل 100 مليون ريال سنويًا لكل نادٍ، مع إمكانية مراجعة قيمة اتفاقية الشراكة كل 5 أعـوام.