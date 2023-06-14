محافظ الأحساء يزور نادي الفتح ويطلع على مشاريع النادي المستقبلية

وأوضح العفالق أن إدارته ركزت منذ توليها على أن يؤدي نادي الفتح رسالته على أكمل وجه، لهذا كان الاهتمام بالبنى التحتية وتطويرها هدفاً رئيساً لإدارته، وتم إنجاز الملاعب الرديفة وإنشاء شركة الفتح الاستثمارية، إلى جانب الشروع مؤخراً في إنشاء مبنى الإدارة والفريق الأول لكرة القدم والذي سيكون بمواصفات عالمية تتوافق مع رؤية المملكة 2030 بشأن تطوير المرافق الرياضية والرفع من مستواها، مشيداً بالإنجازات التي يحققها لاعبو الفتح في مختلف الألعاب الجماعية والفردية.