بمشاركة "نواف الصعدي".. الشباب يفتح ملف مواجهة ضمك "دوريًا"

وشارك اللاعب نواف الصعدي مع زملائه في التدريبات الجماعية في أول ظهور له بعد انضمامه حديثًا إلى الفريق الأول لكرة القدم، كما شارك اللاعب هتان باهبري أيضًا في التدريبات الجماعية بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.