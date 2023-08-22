بمشاركة "نواف الصعدي".. الشباب يفتح ملف مواجهة ضمك "دوريًا"

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء اليوم الثلاثاء، تحضيراته لمواجهة ضمك "دوريًا"، بقيادة المدير الفني "كايزر" الذي منح اللاعبين راحة لمدة يومين بعد فراغهم من لقاء الوحدة دوريًا.
استهل المدرب حصته التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية بإشراف مدرب اللياقة، عقب ذلك طبق اللاعبون جملاً فنية منوعة في منتصف الملعب، تلاها المدرب بمناورة تكتيكية شهدت تطبيق عدة جمل في ثلثي الملعب.
وشارك اللاعب نواف الصعدي مع زملائه في التدريبات الجماعية في أول ظهور له بعد انضمامه حديثًا إلى الفريق الأول لكرة القدم، كما شارك اللاعب هتان باهبري أيضًا في التدريبات الجماعية بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.
من جهة أخرى احتفل اللاعبون بزميلهم فهد المولد بعد انتهاء فترة إيقافه، إذ أصبح اللاعب جاهزًا رهن إشارة المدير الفني.